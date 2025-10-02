Рудковская и Плющенко хотят выкупить легендарную дачу Фаберже в Петербурге

Известный продюсер Яна Рудковская объявила о планах по приобретению и реставрации исторической дачи Карла Фаберже в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация была опубликована изданием «Фонтанка» со ссылкой на комментарий самой бизнес-леди.

Рудковская сообщила, что инвестирует 400 миллионов рублей в восстановление памятника архитектуры, где создаст музей династии Фаберже и бутик-отель на 25 номеров. Пять-шесть номеров разместятся в оригинальной части здания, остальные — в воссозданных помещениях.

«Всё здание будет оформлено в стилистике дореволюционной России. Посетители смогут провести здесь выходные или целую неделю, наслаждаясь атмосферой, историей и активными занятиями на свежем воздухе», — отметила Рудковская.

Территория будет включать спортивную зону для гостей, а всё пространство оформят в стиле дореволюционной России. Продюсер выразила надежду на получение льготного кредита для реставрации объектов культурного наследия и отметила, что параллельно приобрела ещё два аварийных памятника архитектуры.

Ранее Рудковская сообщила о совместной с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, мечте о приобретении яхты. По её словам, пара пока не решается на такую крупную покупку, хотя уже определилась с моделью — компактным судном. Рудковская пояснила, что основное предназначение яхты виделось бы в организации красивых завтраков и отдыха с друзьями, с возможностью последующей сдачи в аренду. Она подчеркнула, что руководствуется при этом не стремлением к роскоши, а прагматичным подходом.