«Очень красивая»: Рудковская замахнулась на элитный подарок для своей семьи
Продюсер Яна Рудковская призналась, что мечтает купить яхту
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Продюсер Яна Рудковская рассказала о семейной мечте. По словам звезды, они с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, хотят купить яхту, но пока что не решатся потратиться на элитный транспорт. Собеседница Пятого канала уточнила, что яхта им нужна, чтобы устраивать красивые завтраки и приглашать на отдых друзей.
Яна Рудковская мечтает купить яхту. Видео © Пятый канал
Кроме того, Рудковская готова иногда сдавать судно в аренду, но пока что она руководствуется не желанием осыпать себя роскошью, а прагматизмом. Звезда уже определилась с маркой, она выбрала некрупную модель водного транспорта.
«Думаю, что 40 метров. Sanlorenzo мне нравится. Очень красивая яхта», — подчеркнула продюсер.
