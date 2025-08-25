Мессенджер MAX
25 августа, 11:32

«Очень красивая»: Рудковская замахнулась на элитный подарок для своей семьи

Продюсер Яна Рудковская призналась, что мечтает купить яхту

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Продюсер Яна Рудковская рассказала о семейной мечте. По словам звезды, они с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, хотят купить яхту, но пока что не решатся потратиться на элитный транспорт. Собеседница Пятого канала уточнила, что яхта им нужна, чтобы устраивать красивые завтраки и приглашать на отдых друзей.

Яна Рудковская мечтает купить яхту. Видео © Пятый канал

Кроме того, Рудковская готова иногда сдавать судно в аренду, но пока что она руководствуется не желанием осыпать себя роскошью, а прагматизмом. Звезда уже определилась с маркой, она выбрала некрупную модель водного транспорта.

«Думаю, что 40 метров. Sanlorenzo мне нравится. Очень красивая яхта», — подчеркнула продюсер.

Рудковская рассказала, как спасла Чумакова от инвалидности
Ранее Плющенко сделал пластическую операцию втайне от Рудковской, чтобы стать на 10 лет моложе. Позже пластический хирург раскрыл детали омолаживающей операции фигуриста.

