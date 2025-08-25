«Очень красивая»: Рудковская замахнулась на элитный подарок для своей семьи

Продюсер Яна Рудковская рассказала о семейной мечте. По словам звезды, они с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, хотят купить яхту, но пока что не решатся потратиться на элитный транспорт. Собеседница Пятого канала уточнила, что яхта им нужна, чтобы устраивать красивые завтраки и приглашать на отдых друзей.

Яна Рудковская мечтает купить яхту. Видео © Пятый канал

Кроме того, Рудковская готова иногда сдавать судно в аренду, но пока что она руководствуется не желанием осыпать себя роскошью, а прагматизмом. Звезда уже определилась с маркой, она выбрала некрупную модель водного транспорта.