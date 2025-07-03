Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 11:28

«Разрезы небольшие»: Пластический хирург раскрыл детали омолаживающей операции Плющенко

Хирург Ткаченко: Плющенко делали несколько разрезов в волосистой части головы

Тимур Хайдаров и Евгений Плющенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / plushenkoofficial

Тимур Хайдаров и Евгений Плющенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / plushenkoofficial

Известный российский фигурист Евгений Плющенко лёг под нож пластического хирурга. Он поблагодарил за преображение внешности скандально известного специалиста Тимура Хайдарова. А тот в ответ заявил, что 42-летний спортсмен выглядит прекрасно.

Хирург Ткаченко раскрыл подробности операции Плющенко. Видео © Пятый канал

«Действительно, кое-что навёл, намарафетил, сделал, поэтому все видел сам, всё на себе ощутил», — подчеркнул фигурист.

В процессе операции мужу Яны Рудковской втайне от неё самой подтянули кожу в зоне лба и бровей, а также изменили форму верхних век, сделав так называемые «лисьи глазки». Детали в беседе с Пятым каналом раскрыл пластический хирург Константин Ткаченко.

«Эта операция делается под общей анестезией, она достаточно быстро выполняется — в течение 40 минут — из разрезов в волосистой части головы. Разрезы небольшие, и следов после операции будет совсем не видно», — отметил эксперт.

«Решился на эту чудесную процедуру»: Прохор Шаляпин поделился кадрами из больницы
«Решился на эту чудесную процедуру»: Прохор Шаляпин поделился кадрами из больницы

К слову, мода на пластические операции только набирает обороты среди знаменитых представителей сильного пола. На изменения внешности уже решились Прохор Шаляпин, Давид Манукян (Дава), Григорий Лепс и Стас Михайлов. Артисты готовы на серьёзные жертвы ради своих поклонников.

«В последние годы, конечно, наблюдается тенденция среди мужчин — они чаще обращаются за помощью к пластическому хирургу, хотят быть красивее, мужественнее и моложе», — подчеркнул Ткаченко.

Вечная идиллия? Сваха оценила вероятность развода Рудковской и Плющенко
Вечная идиллия? Сваха оценила вероятность развода Рудковской и Плющенко

Напомним, Евгений Плющенко сделал пластическую операцию втайне от Яны Рудковской, чтобы стать на 10 лет моложе. Продюсер призналась, что не была поставлена в известность, поэтому испытала шок от визита супруга в клинику звёздного хирурга Тимура Хайдарова.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Евгений Плющенко
  • Яна Рудковская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar