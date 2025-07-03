«Разрезы небольшие»: Пластический хирург раскрыл детали омолаживающей операции Плющенко
Хирург Ткаченко: Плющенко делали несколько разрезов в волосистой части головы
Тимур Хайдаров и Евгений Плющенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / plushenkoofficial
Известный российский фигурист Евгений Плющенко лёг под нож пластического хирурга. Он поблагодарил за преображение внешности скандально известного специалиста Тимура Хайдарова. А тот в ответ заявил, что 42-летний спортсмен выглядит прекрасно.
Хирург Ткаченко раскрыл подробности операции Плющенко. Видео © Пятый канал
«Действительно, кое-что навёл, намарафетил, сделал, поэтому все видел сам, всё на себе ощутил», — подчеркнул фигурист.
В процессе операции мужу Яны Рудковской втайне от неё самой подтянули кожу в зоне лба и бровей, а также изменили форму верхних век, сделав так называемые «лисьи глазки». Детали в беседе с Пятым каналом раскрыл пластический хирург Константин Ткаченко.
«Эта операция делается под общей анестезией, она достаточно быстро выполняется — в течение 40 минут — из разрезов в волосистой части головы. Разрезы небольшие, и следов после операции будет совсем не видно», — отметил эксперт.
К слову, мода на пластические операции только набирает обороты среди знаменитых представителей сильного пола. На изменения внешности уже решились Прохор Шаляпин, Давид Манукян (Дава), Григорий Лепс и Стас Михайлов. Артисты готовы на серьёзные жертвы ради своих поклонников.
«В последние годы, конечно, наблюдается тенденция среди мужчин — они чаще обращаются за помощью к пластическому хирургу, хотят быть красивее, мужественнее и моложе», — подчеркнул Ткаченко.
Напомним, Евгений Плющенко сделал пластическую операцию втайне от Яны Рудковской, чтобы стать на 10 лет моложе. Продюсер призналась, что не была поставлена в известность, поэтому испытала шок от визита супруга в клинику звёздного хирурга Тимура Хайдарова.