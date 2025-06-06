«Решился на эту чудесную процедуру»: Прохор Шаляпин поделился кадрами из больницы

Певец Прохор Шаляпин опубликовал видео из медицинского учреждения, которое, предположительно, находится в Москве. Артист предстал перед поклонниками с перебинтованной головой и синяками на лице, заинтриговав фанатов.

Прохор Шаляпин в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

В видеоролике Шаляпин заявил, что решился на «чудесную процедуру» у «лучшего пластического хирурга страны». Врач, появившийся в кадре, заверил певца, что он будет выглядеть на десять лет моложе.

«Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — сообщил артист.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые предположили, что Шаляпин перенёс пластическую операцию, другие сочли ролик рекламным и усомнились в подлинности синяков.