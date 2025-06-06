Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 19:44

«Решился на эту чудесную процедуру»: Прохор Шаляпин поделился кадрами из больницы

Певец Прохор Шаляпин опубликовал видео из больницы в бинтах

Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин опубликовал видео из медицинского учреждения, которое, предположительно, находится в Москве. Артист предстал перед поклонниками с перебинтованной головой и синяками на лице, заинтриговав фанатов.

Прохор Шаляпин в больнице. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

В видеоролике Шаляпин заявил, что решился на «чудесную процедуру» у «лучшего пластического хирурга страны». Врач, появившийся в кадре, заверил певца, что он будет выглядеть на десять лет моложе.

«Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — сообщил артист.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Некоторые предположили, что Шаляпин перенёс пластическую операцию, другие сочли ролик рекламным и усомнились в подлинности синяков.

От песен до квартир: Стало известно, как российские звёзды балуют своих родителей
От песен до квартир: Стало известно, как российские звёзды балуют своих родителей

Ранее сообщалось, в чём успех популярности Прохора Шаляпина. Психолог Ольга Трухан считает, что певец привлекает молодёжь своей эпатажностью и позитивным настроем. По её словам, он акцентирует внимание на положительных аспектах жизни, создавая впечатление праздника. Эксперт отмечает, что Шаляпин создает «искусственный выброс дофамина» у зрителей, представляя собой образ успешного и счастливого человека. Специалист называет это позитивной манипуляцией со стороны артиста, которая вызывает у публики приятные эмоции и фантазии.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Прохор Шаляпин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar