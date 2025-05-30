От песен до квартир: Стало известно, как российские звёзды балуют своих родителей

Весной 2025 года российские знаменитости порадовали родителей трогательными жестами внимания, выяснил kp.ru. Народный артист Стас Михайлов посвятил 87-летнему отцу песню «Папа» с тёплыми строками: «Твои советы помню и горжусь, что у меня такой отец». Певец, вспоминая, как родители в 90-е предлагали продать квартиру для его первого клипа, теперь обеспечивает их комфорт, хотя те предпочитают скромную жизнь в Сочи.

Певец Прохор Шаляпин к 60-летию матери перевёз её из Волгограда в Подмосковье, подарив квартиру за 10 млн рублей. В подарок вошёл капремонт, мебель и даже увлажнители воздуха — мама Елена Ивановна в восторге: «Открываю шкафы, а мне покупать ничего не надо!». А блогер Аня Покров приобрела для матери апартаменты с видом на Волгу, подчеркнув: «Мама достойна всего мира».

Певица Клава Кока регулярно берёт родных на Мальдивы, а Оксана Самойлова организовала поездку на Алтай для всей семьи. И автомобили остаются популярным подарком: Ида Галич вручила отцу «Мерседес», а Ярослав Сумишевский исполнил мечту папы, купив ему TANK 300 за 5 млн рублей.