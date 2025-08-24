Рудковская рассказала, как спасла Чумакова от инвалидности

Продюсер Яна Рудковская сыграла ключевую роль в организации срочной операции певцу Алексею Чумакову, когда у музыканта возникли критические проблемы с позвоночником. Она лично обратилась к выдающемуся российскому нейрохирургу Дмитрию Дзукаеву, который ранее успешно оперировал фигуриста Евгения Плющенко и других известных спортсменов.

Как рассказала Рудковская на фестивале «Новая волна» в Казани, с ней экстренно связалась супруга Чумакова Юлия Ковальчук, умоляя помочь с организацией срочного хирургического вмешательства. Состояние музыканта было крайне тяжёлым: три позвонка разрушились, пережимая спинной мозг, что практически лишало его возможности двигаться. При этом предстоящие концерты и гастроли невозможно было отменить.

«Я позвонила Дмитрию Николаевичу, сказала: «Дмитрий Николаевич, мы все вам готовы упасть в ноги». А он два раза делал операции Евгению, и все знают, что после этого Евгений ещё прыгает в 42 года тройные прыжки, то есть он гений. Сегодня этот хирург, наверное, является топ-3 мира», — поделилась Рудковская.

Особую сложность представляло то, что доктор Дзукаев, чья клиника считается одной из лучших в мире, был расписан на три года вперед. Однако благодаря настойчивости Рудковской и пониманию важности ситуации для тысяч зрителей, хирург согласился провести сложнейшую операцию по восстановлению трёх повреждённых позвонков.

Рудковская подчеркнула героизм Чумакова, сравнив его решение с подвигом Плющенко на Олимпиаде в Сочи. Уникальная методика Дзукаева позволила музыканту уже через четыре дня после операции не только двигаться, но и готовиться к выступлениям, в то время как другие врачи прогнозировали двухмесячный постельный режим.

Продюсер сохраняет постоянный контакт с семьёй Чумакова и получила от хирурга подтверждение успешного проведения операции, а также уверенность в том, что артист сможет выйти на сцену в запланированные сроки.