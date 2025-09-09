«Чеки есть»: Рудковская устроила модный разнос блогеру, усомнившемуся в подлинности её Dior

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская дала жёсткий ответ на сомнения в аутентичности её гардероба от бренда Dior, высказанные блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Поводом для реакции стало интервью блогера с Ксенией Собчак, где он усомнился в происхождении её нарядов, не представленных в официальных бутиках.

«Сомневаться в моём Dior — это примерно как спорить с Эйфелевой башней о её подлинности. Я крупнейший клиент бренда в России и Париже. Чеки? Есть. Контакты? Есть. Подтверждения? В любой момент! От Авеню Монтень до Кристины Викулиной, генерального директора [бутика на] Столешникове», — написала разгневанная Рудковская в телеграм-канале.

Продюсер также подчеркнула разницу между винтажными коллекциями Dior и современными интерпретациями, отметив, что у неё есть очень много трендовых вещичек, которых можно представлять в музее. Она напомнила, что начала приобретать товары бренда ещё во времена креативного руководства Джона Гальяно, намекая на безусловные взаимодействия с модным домом.

Рудковская предложила блогеру лично сравнить их гардеробы, иронично заметив: «Как ставить гаражный показ против кутюрной недели». Она также пригласила блогера посетить бутик Dior в Париже, пообещав продемонстрировать особый уровень взаимоотношений с брендом. Завершая сообщение, Рудковская выразила уверенность, что такая демонстрация позволит Григорьеву-Апполонову «почувствовать разницу» в их подходе к моде.