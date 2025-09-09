Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 13:41

«Чеки есть»: Рудковская устроила модный разнос блогеру, усомнившемуся в подлинности её Dior

Рудковская пригласила блогера сравнить вещи после сомнений в её любви к Dior

Рудковская. Обложка © Telegram /«Голубь Мира Яна Рудковская»

Рудковская. Обложка © Telegram /«Голубь Мира Яна Рудковская»

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская дала жёсткий ответ на сомнения в аутентичности её гардероба от бренда Dior, высказанные блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Поводом для реакции стало интервью блогера с Ксенией Собчак, где он усомнился в происхождении её нарядов, не представленных в официальных бутиках.

«Сомневаться в моём Dior — это примерно как спорить с Эйфелевой башней о её подлинности. Я крупнейший клиент бренда в России и Париже. Чеки? Есть. Контакты? Есть. Подтверждения? В любой момент! От Авеню Монтень до Кристины Викулиной, генерального директора [бутика на] Столешникове»,написала разгневанная Рудковская в телеграм-канале.

Продюсер также подчеркнула разницу между винтажными коллекциями Dior и современными интерпретациями, отметив, что у неё есть очень много трендовых вещичек, которых можно представлять в музее. Она напомнила, что начала приобретать товары бренда ещё во времена креативного руководства Джона Гальяно, намекая на безусловные взаимодействия с модным домом.

Рудковская предложила блогеру лично сравнить их гардеробы, иронично заметив: «Как ставить гаражный показ против кутюрной недели». Она также пригласила блогера посетить бутик Dior в Париже, пообещав продемонстрировать особый уровень взаимоотношений с брендом. Завершая сообщение, Рудковская выразила уверенность, что такая демонстрация позволит Григорьеву-Апполонову «почувствовать разницу» в их подходе к моде.

«Очень красивая»: Рудковская замахнулась на элитный подарок для своей семьи
«Очень красивая»: Рудковская замахнулась на элитный подарок для своей семьи

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появилась мемориальная доска, посвящённая Ксении Собчак. Она установлена по адресу Кустодиева, 20, личность автора таблички не установлена. Руководитель правления ЖСК-818 Сергей Ткаченко уточнил, что семья Собчак проживала в данном доме до 1990 года, а Анатолий Собчак ранее возглавлял домовое собрание.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Яна Рудковская
  • Ксения Собчак
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar