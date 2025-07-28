«Скорпион и светская львица»: В Петербурге повесили памятную табличку в честь Ксении Собчак
На доме в Петербурге появилась памятная табличка в честь Ксении Собчак
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В Санкт-Петербурге установили мемориальную доску, посвящённую Ксении Собчак, пишет издание «Фонтанка». Табличка появилась по адресу Кустодиева, 20, её автор неизвестен.
«Здесь провела своё детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвёртой власти!» — гласит табличка.
Как рассказал Сергей Ткаченко, возглавляющий правление ЖСК-818, семья Собчак проживала в этом доме до 1990 года, а Анатолий Собчак в своё время занимал должность председателя домового собрания.
Однако, по словам местного дворника, табличку вскоре после установки обнаружили брошенной на земле. Судя по всему, она провисела на здании всего несколько дней.
Ранее Ксения Собчак высказалась о сбоях в работе аэропорта Шереметьево, вызванных атаками украинских дронов. Журналистка подчеркнула, что подобные инциденты уже превращаются в обыденность для московских авиаузлов.