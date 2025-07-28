«Скорпион и светская львица»: В Петербурге повесили памятную табличку в честь Ксении Собчак

В Санкт-Петербурге установили мемориальную доску, посвящённую Ксении Собчак, пишет издание «Фонтанка». Табличка появилась по адресу Кустодиева, 20, её автор неизвестен.

«Здесь провела своё детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвёртой власти!» — гласит табличка.

Как рассказал Сергей Ткаченко, возглавляющий правление ЖСК-818, семья Собчак проживала в этом доме до 1990 года, а Анатолий Собчак в своё время занимал должность председателя домового собрания.

Однако, по словам местного дворника, табличку вскоре после установки обнаружили брошенной на земле. Судя по всему, она провисела на здании всего несколько дней.