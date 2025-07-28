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28 июля, 11:54

«Скорпион и светская львица»: В Петербурге повесили памятную табличку в честь Ксении Собчак

На доме в Петербурге появилась памятная табличка в честь Ксении Собчак

Обложка © Telegram / «СОБЧАК»

Обложка © Telegram / «СОБЧАК»

В Санкт-Петербурге установили мемориальную доску, посвящённую Ксении Собчак, пишет издание «Фонтанка». Табличка появилась по адресу Кустодиева, 20, её автор неизвестен.

«Здесь провела своё детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвёртой власти!» — гласит табличка.

Как рассказал Сергей Ткаченко, возглавляющий правление ЖСК-818, семья Собчак проживала в этом доме до 1990 года, а Анатолий Собчак в своё время занимал должность председателя домового собрания.

Однако, по словам местного дворника, табличку вскоре после установки обнаружили брошенной на земле. Судя по всему, она провисела на здании всего несколько дней.

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Ранее Ксения Собчак высказалась о сбоях в работе аэропорта Шереметьево, вызванных атаками украинских дронов. Журналистка подчеркнула, что подобные инциденты уже превращаются в обыденность для московских авиаузлов.

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Александра Мышляева
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