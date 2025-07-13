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13 июля, 05:17
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В громком деле о покушении на Собчак появились новые фигуранты — несовершеннолетние

ТАСС: В деле о покушении на Собчак появились три несовершеннолетних фигуранта

Ксения Собчак. Обложка © Telegram / Собчак

Ксения Собчак. Обложка © Telegram / Собчак

В уголовном деле о покушении на журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта — несовершеннолетние, которым назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий, сообщается в материалах суда, изученных ТАСС.

Басманный суд Москвы продлил срок действия меры пресечения до 14 октября 2025 года. Также обвиняемые подозреваются в нападениях на людей азиатской внешности.

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Покушение на Ксению Собчак было предотвращено в июле 2023 года. Сотрудники ФСБ задержали группу лиц, планировавших нападение. Обвиняемые, среди которых были несовершеннолетние, принадлежали к неонацистской группировке. В ходе следствия установлено, что они готовили атаки на журналистку, а также совершали другие преступления, включая избиения людей.

Оксана Попова
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