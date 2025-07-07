«Видел Бога»: Врач поделился деталями борьбы за жизнь Захара Прилепина после покушения

Врач Александр Голенков, который в мае 2023 года спасал Захара Прилепина после взрыва автомобиля, поделился воспоминаниями о тех событиях в фильме, посвящённом юбилею писателя. Кинокартину сняли выпускники «Мастерской новых медиа», предоставив Life.ru отрывок.

Врач Александр Голенков. Видео © Предоставлено Life.ru

«В этот день светило солнце, прекрасная погода, хорошее настроение. И поступил звонок из больницы о том, что вот произошёл вот этот тяжелейший несчастный случай, что нужно приехать в больницу. В течение получаса я уже находился здесь, в отделении. К тому времени были подтянуты все другие специалисты. Сформирована команда, которая работала совершенно замечательно», — вспоминает Голенков.

Он отметил, что состояние Прилепина было крайне тяжёлым. Было повреждено четыре из пяти полостей организма с тяжёлым травматическим шоком.

Однако даже в таком критическом состоянии писатель сохранял сознание и беспокоился о важных для него вещах. Врач уточнил, что Прилепин очень забеспокоился, когда с него пытались снять крест. Он никому не хотел отдавать его. Голенкову с трудом удалось переубедить подполковника — это мешало работе анестезиолога. Он также добавил, что Прилепин был одной ногой за гранью.

«Человек, который был одной ногой где-то далеко, за гранью, который по узкой тропинке прошёл, подозреваю, что видел Бога, наверное. То, что он выжил в момент этого теракта, этого взрыва, это уже чудо большое», — считает медик.

Врач подчеркнул, что решающим фактором в спасении общественного деятеля стало решение лечить его на месте, поскольку эвакуация в Москву только усугубила бы состояние. Голенков также отметил невероятное мужество писателя во время восстановления, его оптимизм и железную волю, несмотря на перенесённые операции.

«Он никогда не унывал. Он всегда был оптимистичен, просто человек железной воли <...> Евгений Николаевич может быть живым примером для многих людей, больных и здоровых, как можно мужественно пережить и перенести всё, что с ним случилось и произошло», — заключил медик.

Документальный фильм раскрывает, почему писатель оказался в «чёрных списках» Украины, кто заказал его устранение. Прилепин возвращается на место теракта, впервые показывает автомобиль, в котором чудом остался жив. Делится личными архивами, рассказывает о своей писательской миссии, военном пути, культурной борьбе и духовных ориентирах, а также откровенно говорит о том, как спасение повиляло на его жизнь и творчество.