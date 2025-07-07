К юбилею Захара Прилепина выпускники «Мастерской новых медиа» сняли документальный фильм об общественном деятеле. 6 мая 2023 года машина подполковника подорвалась на мине. Прилепин выжил, но погиб его ближайший друг — Саша «Злой». Писатель рассказал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский лично легализовал убийства его лучших друзей и его собственное устранение.

Захар Прилепин. Видео © Предоставлено Life.ru

«У меня, конечно, к нему (Владимиру Зеленскому. — Прим. Life.ru) личные счёты. Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и моё собственное убийство. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом», — поделился Прилепин.

Общественный деятель добавил, что Зеленский — серьёзный противник, поэтому относиться к нему нужно серьёзно. По его мнению, послания главарю киевского режима должны быть не на словах.

Прилепин — один из главных писателей современной России. Его книги издаются миллионными тиражами, переведены на 25 языков, их читают в окопах и обсуждают в школах. Подполковник Росгвардии, создатель боевых подразделений — он тот, кто выстоял, когда другие сдавались.