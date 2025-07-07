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6 июля, 21:33

«Личные счёты»: В фильме о Прилепине раскрыли, кто заказал устранение писателя на Украине

В фильме о себе Прилепин рассказал, что Зеленский лично легализовал его убийство

Захар Прилепин. Обложка © Предоставлено Life.ru

Захар Прилепин. Обложка © Предоставлено Life.ru

К юбилею Захара Прилепина выпускники «Мастерской новых медиа» сняли документальный фильм об общественном деятеле. 6 мая 2023 года машина подполковника подорвалась на мине. Прилепин выжил, но погиб его ближайший друг — Саша «Злой». Писатель рассказал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский лично легализовал убийства его лучших друзей и его собственное устранение.

Захар Прилепин. Видео © Предоставлено Life.ru

«У меня, конечно, к нему (Владимиру Зеленскому. — Прим. Life.ru) личные счёты. Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и моё собственное убийство. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом», — поделился Прилепин.

Общественный деятель добавил, что Зеленский — серьёзный противник, поэтому относиться к нему нужно серьёзно. По его мнению, послания главарю киевского режима должны быть не на словах.

Прилепин — один из главных писателей современной России. Его книги издаются миллионными тиражами, переведены на 25 языков, их читают в окопах и обсуждают в школах. Подполковник Росгвардии, создатель боевых подразделений — он тот, кто выстоял, когда другие сдавались.

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Ранее Захару Прилепину вернули Audi Q7, в котором его пытались взорвать в 2023 году. Напомним, в результате взрывы погиб водитель, а сам писатель получил ранения. По данным следствия, исполнителем был гражданин Украины Александр Пермяков*. У задержанного также был сообщник. В сентябре обвиняемого приговорили к пожизненному сроку. В январе этого года он вновь о себе напомнил, попросив забрать у него российское гражданство, поскольку он не считает себя россиянином.

* Включён в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алена Пенчугина
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