Исполнителя покушения на Прилепина Пермякова* приговорили к пожизненному сроку
Александра Пермякова*, подорвавшего автомобиль писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному заключению. На видео Life.ru — террорист в зале 2-го западного окружного военного суда.
Александр Пермяков* в зале суда. Видео © Life.ru
Уроженца Украины в 2021 году завербовали спецслужбы. В Россию он приехал с конкретным заданием — выследить и убить Захара Прилепина. Фигурант полностью признал вину.
Напомним, весной прошлого года в Нижнем Новгороде взорвалась машина с писателем Захаром Прилепиным. Водитель погиб. Правоохранителям удалось быстро задержать злоумышленника. Им оказался гражданин Украины Александр Пермяков*. После стало известно, что в теракте также принимала участие СБУ. А недавно правоохранители выяснили личность соучастника Пермякова*.
* Внесён в список террористов и экстремистов.
Life.ru