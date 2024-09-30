Исполнителя покушения на Прилепина Пермякова* приговорили к пожизненному сроку

Александра Пермякова*, подорвавшего автомобиль писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному заключению. На видео Life.ru — террорист в зале 2-го западного окружного военного суда.

Уроженца Украины в 2021 году завербовали спецслужбы. В Россию он приехал с конкретным заданием — выследить и убить Захара Прилепина. Фигурант полностью признал вину.