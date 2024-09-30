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30 сентября, 11:16

Исполнителя покушения на Прилепина Пермякова* приговорили к пожизненному сроку

Александра Пермякова*, подорвавшего автомобиль писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному заключению. На видео Life.ru — террорист в зале 2-го западного окружного военного суда.

Александр Пермяков* в зале суда. Видео © Life.ru

Уроженца Украины в 2021 году завербовали спецслужбы. В Россию он приехал с конкретным заданием — выследить и убить Захара Прилепина. Фигурант полностью признал вину.

Напомним, весной прошлого года в Нижнем Новгороде взорвалась машина с писателем Захаром Прилепиным. Водитель погиб. Правоохранителям удалось быстро задержать злоумышленника. Им оказался гражданин Украины Александр Пермяков*. После стало известно, что в теракте также принимала участие СБУ. А недавно правоохранители выяснили личность соучастника Пермякова*.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
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