У организатора покушения на Захара Прилепина был подельник, его личность установлена
СК: Установлен и объявлен в розыск соучастник покушения на Захара Прилепина
Автомобиль Следственного комитета в Москве. Обложка © Life.ru
Правоохранители выяснили личность соучастника обвиняемого в покушении на жизнь писателя Захара Прилепина. Он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Следкома РФ. Следствие уже собрало все доказательства вины главного фигуранта Александра Пермякова*, он признал вину.
«Следствием также установлен соучастник этого преступления. Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.
Напомним, в Нижнем Новгороде 6 мая прошлого года взорвалась иномарка с Захаром Прилепиным. Водитель писателя скончался. Исполнитель теракта был схвачен в тот же день по горячим следам. Лишь спустя год глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* признал причастность Киева к произошедшему.
* внесен в России в список террористов и экстремистов