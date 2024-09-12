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12 сентября, 09:39

У организатора покушения на Захара Прилепина был подельник, его личность установлена

СК: Установлен и объявлен в розыск соучастник покушения на Захара Прилепина

Автомобиль Следственного комитета в Москве. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета в Москве. Обложка © Life.ru

Правоохранители выяснили личность соучастника обвиняемого в покушении на жизнь писателя Захара Прилепина. Он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Следкома РФ. Следствие уже собрало все доказательства вины главного фигуранта Александра Пермякова*, он признал вину.

«Следствием также установлен соучастник этого преступления. Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Следствие установило ещё одного фигуранта в деле о покушении на Прилепина
Следствие установило ещё одного фигуранта в деле о покушении на Прилепина

Напомним, в Нижнем Новгороде 6 мая прошлого года взорвалась иномарка с Захаром Прилепиным. Водитель писателя скончался. Исполнитель теракта был схвачен в тот же день по горячим следам. Лишь спустя год глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* признал причастность Киева к произошедшему.

* внесен в России в список террористов и экстремистов

Николай Рюмин
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