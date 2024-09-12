У организатора покушения на Захара Прилепина был подельник, его личность установлена

Правоохранители выяснили личность соучастника обвиняемого в покушении на жизнь писателя Захара Прилепина. Он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Следкома РФ. Следствие уже собрало все доказательства вины главного фигуранта Александра Пермякова*, он признал вину.