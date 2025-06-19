Глава Минкульта не исключила, что Прилепин возглавит новый театр
Любимова: Театр патриотической драматургии может возглавить Прилепин
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Писатель Захар Прилепин может возглавить театр современной патриотической драматургии, который создаётся в России. Такую вероятность не исключила министр культуры Ольга Любимова
«Мы будем стараться помочь Захару и его команде. Мне кажется, что будущее руководство будет за ним», — отметила министр в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.
Любимова назвала важным, чтобы решения о кандидатуре главного режиссёра и составе труппы принимались не чиновниками, а деятелями искусств.
А ранее Ольга Любимова рассказывала президенту России Владимиру Путину, что сейчас особое внимание Минкульт уделяет восстановлению культурных объектов на территориях, которые попали под обстрелы ВСУ. Она напомнила, что боевики разрушили до основания музей в Судже Курской области, также в здании погибла одна из сотрудниц, которая была прекрасным историком и подвижницей. Министр сообщила, что сразу несколько регионов откликнулись и вызвались помочь с восстановлением культурного объекта.