Глава Минкульта не исключила, что Прилепин возглавит новый театр

Писатель Захар Прилепин может возглавить театр современной патриотической драматургии, который создаётся в России. Такую вероятность не исключила министр культуры Ольга Любимова

«Мы будем стараться помочь Захару и его команде. Мне кажется, что будущее руководство будет за ним», — отметила министр в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Любимова назвала важным, чтобы решения о кандидатуре главного режиссёра и составе труппы принимались не чиновниками, а деятелями искусств.