Подрывник машины Прилепина попросил лишить его гражданства России
Александр Пермяков*. Фото © МВД РФ
Александр Пермяков*, приговорённый к пожизненному сроку заключения за покушение на писателя Захара Прилепина и убийство его помощника Александра Шубина, попросил суд лишить его российского гражданства. Помимо паспорта РФ, у него есть украинских паспорт. Это следует из текста апелляционной жалобы фигуранта, оглашённой в ходе заседания Апелляционного военного суда.
«Пермяков* просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство РФ, полученное им в 2023 году, поскольку гражданином России он себя не считает», — сказано в апелляционной жалобе.
Подсудимый в качестве аргумента настаивал, что получил российский паспорт с единственной целью – для свободного перемещения по территории страны и совершения преступлений. Суд оставил ходатайство без рассмотрения, а пожизненный приговор в силе.
Напомним, весной 2023 года в Нижнем Новгороде была взорвана машина с писателем Захаром Прилепиным и его помощником. Товарищ писателя погиб на месте. Правоохранителям удалось быстро задержать злоумышленника. Им оказался гражданин Украины Александр Пермяков*, который действовал по заданию СБУ. Позже правоохранители выяснили личность соучастника Пермякова*. А в сентябре 2024 года обвиняемого приговорили к пожизненному сроку.
* Внесён в список террористов и экстремистов.