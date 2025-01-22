Подрывник машины Прилепина попросил лишить его гражданства России

Александр Пермяков*, приговорённый к пожизненному сроку заключения за покушение на писателя Захара Прилепина и убийство его помощника Александра Шубина, попросил суд лишить его российского гражданства. Помимо паспорта РФ, у него есть украинских паспорт. Это следует из текста апелляционной жалобы фигуранта, оглашённой в ходе заседания Апелляционного военного суда.

«Пермяков* просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство РФ, полученное им в 2023 году, поскольку гражданином России он себя не считает», — сказано в апелляционной жалобе.

Подсудимый в качестве аргумента настаивал, что получил российский паспорт с единственной целью – для свободного перемещения по территории страны и совершения преступлений. Суд оставил ходатайство без рассмотрения, а пожизненный приговор в силе.