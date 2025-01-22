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22 января, 09:47

Подрывник машины с писателем Прилепиным не смог оспорить пожизненный приговор

Апелляционный суд утвердил пожизненный срок исполнителя покушения на Прилепина

Александр Пермяков*. Фото © Life.ru

Александр Пермяков*. Фото © Life.ru

Апелляционный военный суд во Власихе утвердил пожизненный срок для гражданина Украины Александра Пермякова* за покушение на писателя Захара Прилепина. Таким образом, он не смог добиться менее сурового наказания.

«Суд рассмотрел апелляцию защиты Пермякова* на решение суда первой инстанции и постановил срок наказания Пермякову оставить без изменения», — огласил вердикт судья.

Напомним, весной 2023 года в Нижнем Новгороде была взорвана машина с писателем Захаром Прилепиным. Водитель погиб на месте. Правоохранителям удалось быстро задержать злоумышленника. Им оказался гражданин Украины Александр Пермяков*, который действовал по заданию СБУ. Позже правоохранители выяснили личность соучастника Пермякова*. А в сентябре 2024 года обвиняемого приговорили к пожизненному сроку.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Андрей Бражников
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