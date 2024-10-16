Прилепин не рад пожизненному сроку для украинца за подрыв его авто и убийство товарища
Захар Прилепин не удовлетворён приговором исполнителю покушения на него
Захар Прилепин. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Популярный российский писатель Захар Прилепин отреагировал на приговор военного суда в отношении исполнителя покушения на него. Несмотря на пожизненный срок, он заявил, что не будет доволен никаким решением, потому что потерял товарища. При взрыве машины погиб водитель-охранник Прилепина, напоминает Kp.ru.
«Я ничем удовлетворён не буду, потому что, потеряв своего товарища, мне что пожизненное, что не пожизненное…», — отметил писатель в эфире радио «Комсомольская правда».
Он также подчеркнул, что не поехал на суд, потому что хотел провести время с собаками, которые скучали дома, пока их хозяин проходил реабилитацию в больнице. Писатель также обратил внимание, что у преступника были сообщники, которых сейчас ищут. По мнению Прилепина, они уже не в России.
Напомним, весной прошлого года в Нижнем Новгороде взорвалась машина с писателем Захаром Прилепиным. Водитель погиб. Правоохранителям удалось быстро задержать злоумышленника. Им оказался гражданин Украины Александр Пермяков*. После стало известно, что в теракте также принимала участие СБУ. А недавно правоохранители выяснили личность соучастника Пермякова*. Исполнителя покушения на Захара Прилепина Александра Пермякова* приговорили к пожизненному заключению. Уроженец Украины, завербованный спецслужбами, в суде полностью признал свою вину.
* Внесён в список террористов и экстремистов