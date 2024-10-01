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1 октября, 04:38

Юрист объяснил, сможет ли осуждённый за покушение на Прилепина уйти на СВО

Адвокат Гривцов: Осуждённый за покушение на Прилепина не сможет уйти в зону СВО

Оглашение приговора обвиняемому в покушении на Захара Прилепина Александру Пермякову* в Москве. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Оглашение приговора обвиняемому в покушении на Захара Прилепина Александру Пермякову* в Москве. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Осуждённый за покушение на Захара Прилепина не будет отправлен в зону СВО. Александр Пермяков*, признанный виновным в теракте против писателя и приговорённый к пожизненному заключению, не подпадает под мобилизацию в соответствии с действующими законами. В качестве эксперта адвокат Андрей Гривцов объяснил РИА «Новости», что лица, совершившие преступления террористического характера, не могут быть направлены на военную службу.

По его словам, Пермяков* обвинялся не только в покушении, но и в незаконном обороте оружия и боеприпасов, изготовлении взрывчатки и подделке документов.

«Лица, осуждённые за такие преступления, не подлежат мобилизации. Это чётко указано в статье 17 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»», — пояснил адвокат.

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Напомним, Александра Пермякова*, подорвавшего автомобиль писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному заключению. Уроженец Украины, завербованный спецслужбами в 2021 году, приехал в Россию с заданием ликвидировать Прилепина, и в суде полностью признал свою вину.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Кирилл Сосновских
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