Юрист объяснил, сможет ли осуждённый за покушение на Прилепина уйти на СВО

Осуждённый за покушение на Захара Прилепина не будет отправлен в зону СВО. Александр Пермяков*, признанный виновным в теракте против писателя и приговорённый к пожизненному заключению, не подпадает под мобилизацию в соответствии с действующими законами. В качестве эксперта адвокат Андрей Гривцов объяснил РИА «Новости», что лица, совершившие преступления террористического характера, не могут быть направлены на военную службу.

По его словам, Пермяков* обвинялся не только в покушении, но и в незаконном обороте оружия и боеприпасов, изготовлении взрывчатки и подделке документов.

«Лица, осуждённые за такие преступления, не подлежат мобилизации. Это чётко указано в статье 17 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»», — пояснил адвокат.

Напомним, Александра Пермякова*, подорвавшего автомобиль писателя Захара Прилепина, приговорили к пожизненному заключению. Уроженец Украины, завербованный спецслужбами в 2021 году, приехал в Россию с заданием ликвидировать Прилепина, и в суде полностью признал свою вину.