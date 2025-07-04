Прилепину вернули покорёженный автомобиль, в котором его взорвали в Нижнем Новгороде

Следственный комитет России передал подполковнику, общественному деятелю и писателю Захару Прилепину автомобиль Audi Q7, в котором он находился, когда его пытались убить. Покушение произошло в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Автомобиль Захара Прилепина после подрыва. Фото © Нижегородский Следком

В документальном фильме, который готовит «Мастерская новых медиа» к юбилею Прилепина 7 июля, сам писатель рассказал о деталях инцидента. По его словам, выжить там было невозможно.

«Исключено выжить при взрыве противотанковой мины, начинённой подшипниками. Никаких шансов нет. Думаю, любой криминалист [взглянув на машину] скажет: «конечно, тут человек умер», — утверждает писатель.