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4 июля, 07:35

Прилепину вернули покорёженный автомобиль, в котором его взорвали в Нижнем Новгороде

Захару Прилепину вернули Audi Q7, в котором его пытались взорвать в 2023 году

Захар Прилепин. Обложка © Официальный сайт Захара Прилепина

Захар Прилепин. Обложка © Официальный сайт Захара Прилепина

Следственный комитет России передал подполковнику, общественному деятелю и писателю Захару Прилепину автомобиль Audi Q7, в котором он находился, когда его пытались убить. Покушение произошло в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Автомобиль Захара Прилепина после подрыва. Фото © Нижегородский Следком

Автомобиль Захара Прилепина после подрыва. Фото © Нижегородский Следком

В документальном фильме, который готовит «Мастерская новых медиа» к юбилею Прилепина 7 июля, сам писатель рассказал о деталях инцидента. По его словам, выжить там было невозможно.

«Исключено выжить при взрыве противотанковой мины, начинённой подшипниками. Никаких шансов нет. Думаю, любой криминалист [взглянув на машину] скажет: «конечно, тут человек умер», — утверждает писатель.

Прилепин объяснил условия возвращения артистов в Россию
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Напомним, что в мае 2023 года машину Захара Прилепина подорвали. Писатель пострадал, при этом погиб его водитель. Исполнителем оказался гражданин Украины Александр Пермяков*. Сам теракт курировали сотрудники СБУ. Кроме того, у задержанного был сообщник. В сентябре обвиняемого приговорили к пожизненному сроку. В январе этого года он вновь о себе напомнил, попросив забрать у него российское гражданство, поскольку он не считает себя россиянином.

* Включён в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Озеров
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