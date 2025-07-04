Прилепину вернули покорёженный автомобиль, в котором его взорвали в Нижнем Новгороде
Захару Прилепину вернули Audi Q7, в котором его пытались взорвать в 2023 году
Захар Прилепин. Обложка © Официальный сайт Захара Прилепина
Следственный комитет России передал подполковнику, общественному деятелю и писателю Захару Прилепину автомобиль Audi Q7, в котором он находился, когда его пытались убить. Покушение произошло в Нижнем Новгороде в 2023 году.
Автомобиль Захара Прилепина после подрыва. Фото © Нижегородский Следком
В документальном фильме, который готовит «Мастерская новых медиа» к юбилею Прилепина 7 июля, сам писатель рассказал о деталях инцидента. По его словам, выжить там было невозможно.
«Исключено выжить при взрыве противотанковой мины, начинённой подшипниками. Никаких шансов нет. Думаю, любой криминалист [взглянув на машину] скажет: «конечно, тут человек умер», — утверждает писатель.
Напомним, что в мае 2023 года машину Захара Прилепина подорвали. Писатель пострадал, при этом погиб его водитель. Исполнителем оказался гражданин Украины Александр Пермяков*. Сам теракт курировали сотрудники СБУ. Кроме того, у задержанного был сообщник. В сентябре обвиняемого приговорили к пожизненному сроку. В январе этого года он вновь о себе напомнил, попросив забрать у него российское гражданство, поскольку он не считает себя россиянином.
* Включён в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.