Прилепин объяснил условия возвращения артистов в Россию

Российский писатель и бывший депутат Госдумы Захар Прилепин разъяснил условия для артистов, которые хотят вернуться в Россию. Его слова приводит aif.ru.

По его мнению, не стоит изобретать новые правила. Существуют чёткие юридические процедуры, касающиеся иностранных агентов, и они обязаны их соблюдать.

Музыкант Борис Гребенщиков* высказывал опасения о возможном аресте при возвращении. Однако Прилепин подчеркнул, что «арест иноагентов» не предусмотрен.

«Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать. Борис Гребенщиков* говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено, — подчеркнул он.

Публицист отметил, что иностранные агенты сталкиваются с ограничениями на получение дохода от некоторых мероприятий и концертов, но полностью такой возможности не лишены. Он уточнил, что все условия чётко прописаны, и подчеркнул, что тюремные сроки не предусмотрены, призвав не нагнетать ситуацию.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выразил мнение, что скандально известного блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) следует признать иностранным агентом. Он указал, что деятельность так называемого «секс-гуру» направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества. По словам Иванова, тренинги и книги блогера пропагандируют деструктивную идеологию, которая развращает молодёжь и способствует преступному поведению.