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Регион
26 июня, 13:59

Прилепин объяснил условия возвращения артистов в Россию

Прилепин: Артисты, желающие вернуться в РФ, должны соблюдать законы

Захар Прилепин. Обложка © ТАСС/ Титов Андрей

Захар Прилепин. Обложка © ТАСС/ Титов Андрей

Российский писатель и бывший депутат Госдумы Захар Прилепин разъяснил условия для артистов, которые хотят вернуться в Россию. Его слова приводит aif.ru.

По его мнению, не стоит изобретать новые правила. Существуют чёткие юридические процедуры, касающиеся иностранных агентов, и они обязаны их соблюдать.

Музыкант Борис Гребенщиков* высказывал опасения о возможном аресте при возвращении. Однако Прилепин подчеркнул, что «арест иноагентов» не предусмотрен.

«Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать. Борис Гребенщиков* говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено, — подчеркнул он.

Публицист отметил, что иностранные агенты сталкиваются с ограничениями на получение дохода от некоторых мероприятий и концертов, но полностью такой возможности не лишены. Он уточнил, что все условия чётко прописаны, и подчеркнул, что тюремные сроки не предусмотрены, призвав не нагнетать ситуацию.

Захарова пожелала уехавшим из России иноагентам наконец обрести родину
Захарова пожелала уехавшим из России иноагентам наконец обрести родину

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выразил мнение, что скандально известного блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) следует признать иностранным агентом. Он указал, что деятельность так называемого «секс-гуру» направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества. По словам Иванова, тренинги и книги блогера пропагандируют деструктивную идеологию, которая развращает молодёжь и способствует преступному поведению.

* Признан в России иностранным агентом.

Анастасия Никонорова
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