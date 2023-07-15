Суд в Москве арестовал шестерых подозреваемых в подготовке покушения на Собчак

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца шестерых подозреваемых в подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак. Среди фигурантов уголовного дела есть несовершеннолетние.

"Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным по подозрению в покушении на Собчак", — рассказали в инстанции и уточнили, что они заключены под стражу до 14 сентября.