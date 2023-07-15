Суд в Москве арестовал шестерых подозреваемых в подготовке покушения на Собчак
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца шестерых подозреваемых в подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак. Среди фигурантов уголовного дела есть несовершеннолетние.
"Судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным по подозрению в покушении на Собчак", — рассказали в инстанции и уточнили, что они заключены под стражу до 14 сентября.
Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили убийство журналистки Ксении Собчак, которое планировали организовать члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины. Злоумышленников задержали, когда те проводили разведку по адресам работы и проживания цели.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков