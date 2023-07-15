"Террористическая сущность Киева": В МИД прокомментировали подготовку покушения на Собчак
Захарова: Подготовка покушения на Собчак — попытка террора Киева против россиян
Предотвращённое покушение на убийство журналистки Ксении Собчак является очередной попыткой террористического нападения на россиян, организованной киевским режимом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Речь идёт об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами", — заявила Захарова, добавив, что поводом для покушения стала профессиональная деятельность журналистки.
Также представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима президента Украины Владимира Зеленского, который несёт ответственность за многие теракты, в том числе расправу над журналисткой Дарьей Дугиной, покушение на жизнь основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, убийство военкора Владлена Татарского и взрыв автомобиля общественного деятеля Захара Прилепина.
При этом Захарова отметила, что вряд ли стоит ожидать реакции от профильных международных организаций.
"Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом", — указала официальный представитель МИД РФ.
Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили убийство журналистки Ксении Собчак, которое планировали организовать члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины. Злоумышленников задержали, когда те проводили разведку по адресам работы и проживания цели.
ТАСС / Владимир Гердо