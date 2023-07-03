"Вызов принят!": Глава Крыма объяснил попытку СБУ его устранить
Глава Крыма Аксёнов: Покушение показало, что надо придерживаться выбранного пути
Глава Крыма Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Глава Крыма Сергей Аксёнов после предотвращённого на него покушения со стороны агента СБУ заявил, что из ситуации можно сделать простой вывод: он делает всё правильно и нужно продолжать идти по выбранному пути.
Аксёнов прокомментировал попытку покушения СБУ. Видео © t.me / @Aksenov82
"Для меня лично вывод простой: с точки зрения воздействия на врагов я действую правильно, нахожусь на правильном пути, буду этого пути придерживаться и дальше", — сказал глава республики в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По словам политика, враги понимают, что они по-другому с такими, как Аксёнов, "вопрос не решат", поскольку он "идейный".
"Вызов принят! Будем двигаться дальше — до нашей полной победы", — подчеркнул руководитель Крыма.
Утром 3 июля ФСБ сообщила о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова. Силовики задержали россиянина, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но преступника задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Сам политик поблагодарил службы безопасности за оперативность и профессионализм.