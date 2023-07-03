"Вызов принят!": Глава Крыма объяснил попытку СБУ его устранить

Глава Крыма Сергей Аксёнов после предотвращённого на него покушения со стороны агента СБУ заявил, что из ситуации можно сделать простой вывод: он делает всё правильно и нужно продолжать идти по выбранному пути.

Аксёнов прокомментировал попытку покушения СБУ. Видео © t.me / @Aksenov82

"Для меня лично вывод простой: с точки зрения воздействия на врагов я действую правильно, нахожусь на правильном пути, буду этого пути придерживаться и дальше", — сказал глава республики в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам политика, враги понимают, что они по-другому с такими, как Аксёнов, "вопрос не решат", поскольку он "идейный".

"Вызов принят! Будем двигаться дальше — до нашей полной победы", — подчеркнул руководитель Крыма.