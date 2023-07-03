Кремль назвал Аксёнова настоящим бойцом после провальной попытки СБУ его ликвидировать

В Кремле пожелали главе Крыма Сергею Аксёнову силы духа и крепости, а также назвали настоящим бойцом после пресечения силовиками покушения на чиновника, который организовала СБУ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причём такого важного региона в нынешней ситуации, как Крым", — ответил представитель Кремля на вопрос об осведомлённости российского лидера Владимира Путина развитием ситуации.