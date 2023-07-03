Кремль назвал Аксёнова настоящим бойцом после провальной попытки СБУ его ликвидировать
Песков: Кремль желает Аксёнову силы духа после предотвращения покушения на него
Глава Крыма Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Кремле пожелали главе Крыма Сергею Аксёнову силы духа и крепости, а также назвали настоящим бойцом после пресечения силовиками покушения на чиновника, который организовала СБУ. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причём такого важного региона в нынешней ситуации, как Крым", — ответил представитель Кремля на вопрос об осведомлённости российского лидера Владимира Путина развитием ситуации.
Напомним, утром 3 июля Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова. Силовики задержали гражданина России, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но его задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Сам политик поблагодарил ФСБ за оперативность и профессионализм.