«Памятник эпохи девяностых»: Эксперт оценил выставленный на продажу особняк Жириновского

Интерьер выставленного на продажу особняка Владимира Жириновского в московских Кузьминках можно считать своеобразным памятником эпохи, когда роскошь измерялась весом мебели и блеском лака. Об этом Life.ru рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

Собеседник Life.ru в первую очередь отметил, что в резиденции сохранён дух эпохи, когда интерьер выбирался не для удобства и уюта, а ради демонстрации силы и достатка. По словам Орехова, за фасадом в жёлто-оранжевых тонах скрывается пространство в духе поздних девяностых: дутые кожаные диваны, массивные гарнитуры, ковры с густым ворсом и кристальные люстры. Всё это, по его оценке, создаёт впечатление парадной роскоши, характерной для своего времени, но сегодня воспринимается как «декоративный перегруз».

При этом эксперт подчеркнул, что основа здания добротная: в отделке использованы натуральные материалы — камень, дерево, качественные лестницы. Благодаря этому интерьер можно не разрушать, а переосмыслить под современные стандарты, сохранив часть аутентичного характера.

Первое, что потребует внимания, — инженерия. В домах подобного масштаба обычно устаревшие системы электроснабжения и кондиционирования, отдельные сплит-системы вместо централизованной вентиляции. Следом — освещение: прежние решения строились вокруг одной люстры в центре комнаты, а сегодня требуется многосценарное распределение света, чтобы подчеркнуть объём и текстуру поверхностей. Алексей Орехов Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК»

Он добавил, что переосмысления ждут и отделочные материалы: лакированное дерево, глянцевый керамогранит и яркие ковры можно заменить матовыми текстурами, сохранив при этом тепло цветовой палитры, но убрав излишнюю вычурность. По мнению эксперта, стоит облегчить композицию помещений: объединить залы, заменить тяжёлые шторы на лёгкие ткани, убрать многоуровневые потолки и вернуть интерьеру естественные пропорции. Мягкую мебель можно оставить, если обновить обивку и изменить цвет, а антикварные детали сохранить как акценты.

«При грамотном подходе такая резиденция способна стать редким примером того, как интерьеры эпохи бурного накопления можно адаптировать к новым эстетическим и техническим стандартам, не утрачивая их узнаваемого характера», — заключил Орехов.

Напомним, в Москве была выставлена на продажу бывшая резиденция Владимира Жириновского в Кузьминках площадью более 5 тысяч кв. м за 800 миллионов рублей. Комплекс включает четыре корпуса с интерьерами 1990-х годов, частный лес и парковку на 50 автомобилей. Объект связывают с основателем ЛДПР, хотя документально собственником числился совхоз имени Горького, связанный с окружением Жириновского.