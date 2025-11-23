Россия и США
23 ноября, 06:46

Макрон счёл хорошим мирный план Трампа, но призвал «пересмотреть» ряд его пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине может стать хорошей основой для работы, но многое в нём требует пересмотра. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит Reuters.

«Он хорош тем, что предлагает мир и признаёт важные элементы по вопросам суверенитета, гарантий безопасности. Но это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом, потому что этот план, во-первых, не был согласован с европейцами», — указал Макрон.

По его словам, многие аспекты, затронутые в мирном плане, в первую очередь относятся к европейцам. К примеру, ЕС всё ещё претендует на замороженные активы РФ и от него зависит возможная интеграция Украины в Евросоюз. Макрон подчеркнул, что некоторые вещи «не могут быть просто американским предложением» и требуют более широких консультаций.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп лично одобрил мирный план из 28 пунктов, предложенный Украине. Президент РФ Владимир Путин тоже получил образец документа, но детально с США он пока не обсуждался. Владимир Зеленский же поспешил проконсультироваться со своими европейскими союзниками, увидев страшный текст плана.

