Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня из-за Украины

Популярность президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает падать на фоне общего недовольства политикой главы государства. По последнему опросу IFOP-JDD, только 16% французов довольны его работой, а крайне недовольных оказалось 56%.

«Президент теперь сталкивается с холодным, укоренившимся гневом, подпитываемым ощущением, что страна брошена на произвол судьбы. Слова звучат как пощёчины: «марионетка», «оторванный от реальности», «всегда за границей». В их глазах Макрон несёт ответственность за хаос в парламенте, а также несёт бремя всепроникающей налоговой системы, которая пронизывает всё: дефицит, налоги, расходы», — говорится в статье.

Под давлением общего недовольства оказался и премьер-министр Себастьен Лекорню. Его поддержка среди граждан снизилась до 34%, а число крайне недовольных достигло 25%. При этом во Франции его всё ещё считают способным вести диалог, но критикуют за чрезмерную лояльность к Макрону и отсутствие заметных результатов. Даже приостановка пенсионной реформы осталась практически незамеченной.

«Стране, которая больше не верит словам президента, даже доброй воли премьер-министра уже недостаточно. Себастьен Лекорню не рушится: его просто настигает судьба. Засасывает. Уносит вниз, хотя он и не является архитектором этого падения», — заключили в JDD.

Опрос проводился в середине ноября среди двух тысяч взрослых жителей Франции.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что G20 рискует потерять смысл существования, если её участники не смогут объединиться и предложить реальные решения мировых кризисов. По его словам, сейчас клуб государств переживает момент, когда «за одним столом трудно договориться» даже по ключевым темам. Политик также указал на серьёзные дисбалансы в мировой экономике: одни страны слишком много производят и экономят, другие — живут в долг и чрезмерно потребляют.