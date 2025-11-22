Россия и США
Регион
22 ноября, 15:13

Макрон заявил о близком конце объединения G20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на открытии саммита G20 в Йоханнесбурге, что «Группа двадцати» рискует потерять смысл существования, если её участники не смогут объединиться и предложить реальные решения мировых кризисов. По его словам, сейчас клуб государств переживает момент, когда «за одним столом трудно договориться» даже по ключевым темам.

«Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла. <...> Существует риск, что G20 утратит смысл своего существования, если мы не сможем получить конкретные ответы», — сказал Макрон.

Макрон также указал на серьёзные дисбалансы в мировой экономике: одни страны «слишком много производят и экономят», другие — живут в долг и чрезмерно потребляют. Он призвал использовать механизмы G20 для реструктуризации долгов и поддержки наиболее уязвимых экономик и напомнил о нарушениях правил ВТО крупнейшими игроками. При этом президент Франции предостерёг от конфронтационного противопоставления G7 и БРИКС, подчеркнув, что сейчас нужны не блоковые разборки, а широкое вовлечение всех членов и конкретные решения.

Большая двадцатка (G20) — это неформальное международное объединение, основанное в 1999 году для укрепления глобальной финансовой стабильности. В его состав входят 19 стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония), а также Европейский союз и Африканский союз в качестве коллективных участников. На долю G20 в совокупности приходится около 85 % мирового валового продукта, 75 % международной торговли и две трети населения планеты.

Ранее Life.ru писал, что лидеры «Большой двадцатки» поддержали реформирование Организации Объединённых Наций, включая расширение состава Совета Безопасности. Соответствующая позиция зафиксирована в совместной декларации по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.

