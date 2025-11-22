Лидеры саммита G20 выступили за расширение Совбеза ООН

Лидеры «Большой двадцатки» поддержали реформирование Организации Объединённых Наций, включая расширение состава Совета Безопасности. Соответствующая позиция зафиксирована в совместной декларации по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.

В документе указывается, что участники форума выступают за преобразование главного органа ООН. Они призвали увеличить представительство в Совете Безопасности за счёт включения представителей от недостаточно представленных регионов мира. Особо упоминаются африканские, азиатско-тихоокеанские страны, а также государства Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Мы выступаем за реформирование Совета Безопасности ООН. Мы призываем расширить состав Совета Безопасности, включив в него представителей недостаточно представленных регионов и групп стран, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский регион», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об открытии саммита в Йоханнесбурге, которое объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Участники заявили о намерении добиваться справедливого урегулирования украинского кризиса и других международных конфликтов. В итоговом документе подчёркивается, что страны-участницы будут прилагать совместные усилия для достижения всеобъемлющего мира в нескольких регионах мира.