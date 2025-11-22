Саммит лидеров стран G20 открылся в Йоханнесбурге

В Южно-Африканской Республике открылся саммит G20. Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил встречу лидеров стран «двадцатки» открытой и поблагодарил участников. Перед этим он обозначил ключевые приоритеты южноафриканского председательства и заявил, что по итогам переговоров должна быть принята общая декларация.

«Я объявляю лидерский саммит «Группы двадцати» открытым и благодарю вас», — объявил президент.

Саммит проходит в Йоханнесбурге 22–23 ноября. Все сессии и двусторонние переговоры организованы в закрытом формате, без участия СМИ. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп отказались ехать на саммит G20, как Владимир Путин. Впервые с основания G20 лидеры трёх крупнейших стран – США, России и Китая – пропустят встречу одновременно.