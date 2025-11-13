Россия и США
13 ноября, 13:46

Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 в ЮАР вслед за Путиным и Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который пройдёт в ЮАР, об этом сообщили в издании Die Zeit. Делегацию Китая в Йоханнесбурге будет возглавлять премьер Госсовета Ли Цян.

Таким образом, впервые с момента основания G20 руководители трёх крупнейших стран — Китая, России и США — не примут участие одновременно.

Ранее Трамп заявил, что не планирует посещать саммит G20 в Южной Африке. Республиканец на бизнес-форуме в США объявил о полном бойкоте мероприятия со стороны Вашингтона. Трамп резко раскритиковал проведение встречи в ЮАР, назвав это «позором» из-за, по его словам, ущемления прав белого населения, и подтвердил полный отказ Америки от участия.

Саммит пройдёт 20-21 ноября. Делегацию России возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

