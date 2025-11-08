Россия и США
8 ноября, 14:19

«Ставит в глупое положение союзников США»: В Совфеде оценили решение Трампа по саммиту G20 в ЮАР

В Совфеде оценили решение Трампа по саммиту G20 в ЮАР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexLMX

Решение президента США Дональда Трампа не отправлять делегацию на саммит G20 в ЮАР ставит в глупое положение союзников Вашингтона. Об этом в Telegram-канале написал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Уж кому и беспокоиться нарушениями прав белого населения республики южноафриканскими властями, так это бывшим колонизаторам — британцам и прочим саксам», — отметил сенатор.

На недавней встрече спикеров G20 в Кейптауне он не видел обеспокоенности правами человека в ЮАР со стороны первых лиц парламентов Великобритании, Канады, Австралии, Германии и других стран. Сенатор также задался вопросом, поедут ли лидеры этих государств в Йоханнесбург 21–22 ноября или же «внезапно обострившаяся вслед за США тревога за права белого человека» возьмёт верх.

Ранее Трамп заявил, что не планирует посещать саммит G20 в Южной Африке. Республиканец сообщил на американском бизнес-форуме, что не поедет на саммит, не уточнив конкретные причины. Трамп назвал проведение саммита в ЮАР «позором» из-за ситуации с правами белого населения и подчеркнул, что США полностью отказываются от участия в мероприятии.

Милена Скрипальщикова
