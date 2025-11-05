Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР вслед за Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует посещать саммит G20, который пройдёт в Южной Африке. Ранее финский лидер Александр Стубб предложил провести на полях «Большой двадцатки» встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома.

«В Южной Африке будет встреча G20… Я не поеду», — заявил Трамп на американском бизнес-форуме.

Причины отказа от участия в саммите республиканец не назвал.