22 октября, 09:17

Путин не будет лично участвовать в саммите G20, но РФ будет представлена на достойном уровне

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин не будет лично участвовать в саммите Большой двадцатки (G20), но Россия будет представлена на достойном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин не примет лично участие, но Россия, как мы говорили, будет представлена на достойном уровне, и мы проинформируем», — отметил Песков.

Саммит G20 состоится 21-22 ноября в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим этот саммит. В прошлом году встреча G20 проходила в Рио-де-Жанейро в ноябре, российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
