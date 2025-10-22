Путин не будет лично участвовать в саммите G20, но РФ будет представлена на достойном уровне

Президент РФ Владимир Путин не будет лично участвовать в саммите Большой двадцатки (G20), но Россия будет представлена на достойном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин не примет лично участие, но Россия, как мы говорили, будет представлена на достойном уровне, и мы проинформируем», — отметил Песков.

Саммит G20 состоится 21-22 ноября в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим этот саммит. В прошлом году встреча G20 проходила в Рио-де-Жанейро в ноябре, российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.