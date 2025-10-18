«Добрая воля»: В КНР назвали ключевое условие участия Путина в саммите G20 в США
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который в 2026 году пройдёт в США, будет принято с учётом состояния российско-американских отношений на тот момент, пишет китайское издание Sohu со ссылкой на российских дипломатов.
«Ключевым фактором Москва считает уровень искренности и доброй воли со стороны Вашингтона. Финальное решение остается за российским президентом», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».
Журналисты обратили внимание на попытку президента США Дональда Трампа вернуть Вашингтон в центр международного диалога, пригласив на саммит РФ и КНР. При этом ни Пекин, ни Москва не спешат поддерживать это предложение, ожидая конкретных действий вместо дипломатических жестов.
В Китае подчёркивают, что G20 является прежде всего платформой для экономического сотрудничества, где участие должно основываться на принципах равноправия, уважения и взаимной выгоды. Однако попытки давления и санкций со стороны США делают полноценный диалог невозможным.
По данным Sohu, за последние годы экономические отношения между КНР и США пережили ряд серьёзных конфликтов, включая торговую войну, последствия которой оказались болезненными и для американской экономики. При этом Пекин даёт понять: конструктивный диалог возможен, но не на условиях ультиматума. Первым шагом к восстановлению доверия может стать отмена необоснованных пошлин и отказ Вашингтона от политики технологической изоляции.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США в 2026 году и готов обсудить их участие. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин примет участие в работе саммита G20.