Назван фактор, определяющий участие Путина в саммите G20

Участие президента России Владимира Путина в саммите «Группы двадцати» в США в 2026 году будет зависеть от состояния российско-американских отношений. Об этом заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений, в том числе с США», — сказала она.

Лукаш подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за главой российского государства.

Саммит G20 в 2026 году, который впервые за два десятилетия пройдёт в Соединённых Штатах, будет приурочен к 250-летию независимости страны и состоится в Майами. В настоящее время в «Группу двадцати» входят 19 стран, включая Россию, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил желание, чтобы глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в саммите G20, который пройдёт в Майами в 2026 году. Он готов рассмотреть возможность их присутствия, даже если они будут участвовать в качестве наблюдателей. Трамп подчеркнул, что окончательное решение о визите лидеров России и Китая зависит от них самих.