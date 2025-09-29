Интервидение
29 сентября, 07:58

Назван фактор, определяющий участие Путина в саммите G20

Лукаш: Отношения с США определят присутствие Путина в саммите G20

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Участие президента России Владимира Путина в саммите «Группы двадцати» в США в 2026 году будет зависеть от состояния российско-американских отношений. Об этом заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений, в том числе с США», — сказала она.

Лукаш подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за главой российского государства.

Саммит G20 в 2026 году, который впервые за два десятилетия пройдёт в Соединённых Штатах, будет приурочен к 250-летию независимости страны и состоится в Майами. В настоящее время в «Группу двадцати» входят 19 стран, включая Россию, а также Европейский союз и Африканский союз.

Шерпа России Лукаш: Путин рассматривает участие в саммите G20 в Йоханнесбурге
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил желание, чтобы глава РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в саммите G20, который пройдёт в Майами в 2026 году. Он готов рассмотреть возможность их присутствия, даже если они будут участвовать в качестве наблюдателей. Трамп подчеркнул, что окончательное решение о визите лидеров России и Китая зависит от них самих.

