27 сентября, 00:14

Шерпа России Лукаш: Путин рассматривает участие в саммите G20 в Йоханнесбурге

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Вопрос о том, кто будет представлять Россию на саммите G20 в ЮАР, пока остаётся открытым. Об этом заявила шерпа России в «двадцатке» Светлана Лукаш.

По её словам, президент России Владимир Путин уделяет большое внимание встречам лидеров крупнейших экономик и «обязательно постарается принять участие в саммите в Йоханнесбурге», который пройдёт в ноябре 2025 года. Она уточнила, что окончательное решение о формате его присутствия ещё не принято, передаёт РИА «Новости».

Путин получил приглашение на саммит G20 в Южной Африке
Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году. Хозяин Белого дома отметил, что готов обсудить участие российских и китайских лидеров даже в статусе наблюдателей. При этом он подчеркнул, что решение остаётся за Москвой и Пекином.

