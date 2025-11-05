Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа пока не намечается

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет [разговор Путина и Трампа пока не планируется], пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность очень оперативно организовать», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, видит ли Москва попытки со стороны Вашингтона наладить понятный обеим сторонам диалог, представитель Кремля выразил мнение, что такие шаги пока отсутствуют. Песков добавил, что Россия фиксирует противоречивые заявления, исходящие от американской стороны.

Ранее глава Финляндии Александр Стубб выступил с предложением организовать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Группы двадцати» в Йоханнесбурге, который состоится 21-22 ноября. Кроме того, Стубб настаивает на включении в повестку встречи вопроса о ядерном оружии, особенно в свете готовящихся американских испытаний