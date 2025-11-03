Президент Финляндии предложил новое место для встречи Путина и Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в ЮАР. Идея прозвучала в ходе открытия Национального курса обороны, организованного финскими властями, сообщает Yle.

Саммит пройдёт в городе Йоханнесбург с 21 по 22 ноября текущего года.

Стубб также настоял на том, чтобы в ходе дискуссий были затронуты вопросы, связанные с ядерным оружием, чьи испытания намечены к проведению на территории Соединенных Штатов. Кроме того, лидер Финляндии заявил, что обеспечение ядерной безопасности страны теперь находится в ведении Североатлантического альянса.

Напомним, что 16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил о договорённости провести встречу в Будапеште в ближайшее время, что подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако в ночь на 23 октября Трамп объявил о переносе переговоров на неопределённый срок, мотивируя это тем, что на текущих условиях не удастся достичь желаемых результатов.