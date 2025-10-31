Саммит Путина и Трампа в Будапеште могли отменить из-за жёсткого сигнала России

США отменили планировавшуюся в Будапеште встречу американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, поскольку Москва выдвинула слишком «жёсткие требования» по Украине, что не устроило Вашингтон. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Белый дом решился на такой шаг после «напряжённой» телефонной беседы на высшем дипломатическом уровне. Вашингтон не стал мириться с «‎жёстким сигналом» Москвы.