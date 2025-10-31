Саммит Путина и Трампа в Будапеште могли отменить из-за жёсткого сигнала России
Обложка © kremlin.ru
США отменили планировавшуюся в Будапеште встречу американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, поскольку Москва выдвинула слишком «жёсткие требования» по Украине, что не устроило Вашингтон. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным журналистов, Белый дом решился на такой шаг после «напряжённой» телефонной беседы на высшем дипломатическом уровне. Вашингтон не стал мириться с «жёстким сигналом» Москвы.
Ранее британские СМИ рассказывали, что саммит с участием Путина и Трампа отменили именно после разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. Западные СМИ считают, что в ходе диалога глава Госдепа понял, что вынудить российскую сторону принять чужие условия не получится.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.