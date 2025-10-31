Стало известно, что поразило США на встрече Лаврова и Рубио

В США отметили «непримиримость» министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который провёл встречу с госсекретарём Марко Рубио во время Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

Как утверждается в статье, Лавров жёстко и бескомпромиссно обозначил позицию Москвы по украинскому конфликту, заставив Вашингтон усомниться, что удастся прогнуть российскую сторону и навязать свои условия. Источники рассказали, что телефонный разговор Рубио и Лаврова в середине октября тоже был резким, после чего уже не было необходимости спешить с организацией встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее в Белом доме заявили, что нет нужды в новой личной встрече между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио, поскольку их предыдущий диалог оказался «плодотворным». По мнению Вашингтона, Россия вполне определённо обозначила свою позицию по Украине.