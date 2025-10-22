Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информационный шум в СМИ вокруг возможной встречи глав дипломатических ведомств России и США Марко Рубио и Сергея Лаврова, может быть частью кампании по поддержке экс-комика Владимира Зеленского. Свою позицию она изложила в эфире радио Sputnik.

«Одна из моих версий заключается в том, что вся история с инфобалаганом — вбросы, сами себя корректируют, сами себя подтверждают, а потом опровергают, — очень может быть, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского», — заявила Захарова.

По её мнению, глава киевского режима вернулся из Вашингтона без дипломатических достижений и испытывает потребность в информационных поводах для укрепления своих позиций.

Захарова отметила, что текущая ситуация на фронте не даёт Зеленскому поводов для оптимизма, а международное сообщество постепенно осознаёт его «террористическую сущность». Она предположила, что информационная кампания вокруг возможных российско-американских переговоров призвана создать иллюзию вовлечённости Киева в важные международные процессы.

Дипломат также охарактеризовала внутриполитическую обстановку на Украине как атмосферу взаимной ненависти и страха среди политической элиты. В заключение официальный представитель МИД заверила, что когда появится официально подтверждённая информация о возможной встрече Лаврова с Рубио, российская сторона обязательно проинформирует об этом общественность.