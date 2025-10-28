Сийярто: Будапешт непременно станет площадкой для возможного саммита Россия-США

Если саммит России и США состоится, то он непременно пройдёт именно в Будапеште. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Нет никаких сомнений в том, что если будет мирный саммит, он, безусловно, состоится в Будапеште», — сказал глава МИД Венгрии.

Российская сторона выразила готовность к продолжению поставок энергоресурсов в Венгрию. Ожидается, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан обсудит данный вопрос с американскими партнерами в рамках своего предстоящего визита в США на следующей неделе.