Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 ноября, 08:48

Рябков заявил, что условия для организации встречи Путина и Трампа пока не созданы

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Условия для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не созданы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, любая встреча на высшем уровне требует тщательной подготовки и проработки всех аспектов, чего на данный момент не обеспечено.

«Внешнеполитические ведомства активно занимаются всем, связанным с содержательной стороной такого рода контакта», — добавил он в беседе с журналистами.

Что же касается контактов Москвы и Вашингтона, то они идут постоянно, заявил Рябков.

«Контакты идут постоянно, мы это не скрываем. Повестка дня — она обширна. Вопросы безопасности в этой повестке дня занимают одно из центральных мест», — отметил дипломат.

Рябков высказался о сдвигах по возобновлению прямых авиарейсов из России в США
А ранее Сергей Рябков подтверждал, что диалог с США должен развиваться исключительно в рамках, заданных российско-американским саммитом в Анкоридже.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

