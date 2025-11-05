Рябков высказался о сдвигах по возобновлению прямых авиарейсов из России в США
Обложка © Life.ru
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что обсуждение возобновления прямого авиасообщения между Россией и США продолжается, однако конкретных результатов пока нет. По словам дипломата, Москва заинтересована в восстановлении прямых перелётов, но прогресса на этот момент добиться не удалось.
Видео © Life.ru
«Мы за возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. К сожалению, добиться нужных сдвигов пока не получилось, но вопрос с повестки не снимаем и продолжим работу», — отметил Рябков и добавил, что переговоры по теме продолжаются.
Замглавы МИД также положительно оценил частичное снятие санкций США с белорусской авиакомпании «Белавиа».
Объявление о смягчении санкций совпало с визитом в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа Джона Коула. Оно прозвучало вскоре после решения белорусских властей освободить 52 осуждённых, среди которых был оппозиционер Николай Статкевич — бывший соперник Александра Лукашенко на выборах 2020 года.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.