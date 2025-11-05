Рябков высказался о сдвигах по возобновлению прямых авиарейсов из России в США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что обсуждение возобновления прямого авиасообщения между Россией и США продолжается, однако конкретных результатов пока нет. По словам дипломата, Москва заинтересована в восстановлении прямых перелётов, но прогресса на этот момент добиться не удалось.

Видео © Life.ru

«Мы за возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. К сожалению, добиться нужных сдвигов пока не получилось, но вопрос с повестки не снимаем и продолжим работу», — отметил Рябков и добавил, что переговоры по теме продолжаются.

Замглавы МИД также положительно оценил частичное снятие санкций США с белорусской авиакомпании «Белавиа».