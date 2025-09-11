В США уточнили санкционные послабления для белорусской «Белавиа»
После отмены американских санкций белорусская авиакомпания «Белавиа» получит возможность заключать договоры на приобретение запчастей для своих самолётов, в том числе и для моделей Boeing. Об этом заявил представитель посольства США в Литве.
«Ослабление санкционного режима позволит «Белавиа» обслуживать и закупать компоненты для своего существующего авиапарка, в который входят Boeing», — приводит Reuters его слова.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителем лидера США Джо Коулом. По итогам их переговоров США сняли санкции с авиакомпании Belavia. В ответ Лукашенко освободил 52 заключённых, в числе которых были оппозиционные деятели, участники протестов и иностранные граждане.