Трамп подарил Лукашенко сувенирную кепку с цифрами 45 и 47
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент США Дональд Трамп передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко фирменную бейсболку с цифрами 45 и 47. О подарке телеканалу «Первый информационный» рассказал постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Он пояснил, что цифры отражают два президентских срока Трампа: 45-го главы государства и 47-го. Рыбаков уточнил, что речь идёт о классической красной кепке, которая давно ассоциируется с республиканцем.
Ранее представитель американского лидера передал ещё один подарок от Трампа Лукашенко. Это запонки с изображением Белого дома. Белорусский президент, рассматривая презент, отметил, что запонки интересные, и добавил, что постарается «в долгу не остаться».