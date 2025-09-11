Трамп подарил Лукашенко сувенирную кепку с цифрами 45 и 47

Президент США Дональд Трамп передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко фирменную бейсболку с цифрами 45 и 47. О подарке телеканалу «Первый информационный» рассказал постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Он пояснил, что цифры отражают два президентских срока Трампа: 45-го главы государства и 47-го. Рыбаков уточнил, что речь идёт о классической красной кепке, которая давно ассоциируется с республиканцем.