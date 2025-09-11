Россия согласна выполнить сделку с США по Украине, заявил Лукашенко

Россия открыта к достижению соглашений с США относительно урегулирования украинского конфликта, заявил резидент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что эта тема неоднократно обсуждалась им с президентом России Владимиром Путиным.

«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко выразил сомнения относительно готовности к диалогу со стороны Владимира Зеленского и Евросоюза.