Россия согласна выполнить сделку с США по Украине, заявил Лукашенко
Россия открыта к достижению соглашений с США относительно урегулирования украинского конфликта, заявил резидент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что эта тема неоднократно обсуждалась им с президентом России Владимиром Путиным.
«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это», — сказал белорусский лидер.
При этом Лукашенко выразил сомнения относительно готовности к диалогу со стороны Владимира Зеленского и Евросоюза.
Также Лукашенко заявил, что Украине никогда не победить в конфликте с Россией. Комментируя недавний инцидент с беспилотниками в Польше, белорусский лидер назвал западных политиков «дикарями», которые «нагнетают обстановку на ровном месте».