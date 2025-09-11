Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
11 сентября, 15:02

Сидит на границе уже два часа: Помилованный лидер оппозиции Белоруссии отказывается покидать страну

Придыбайло: Помилованный Статкевич отказывается покидать Белоруссию

Обложка © Telegram / Придыбайло

Помилованный белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич отказывается покидать Белоруссию. Он уже два часа сидит уже два часа сидит в нейтральной зоне на литовской границе, сообщил журналист Константин Придыбайло.

«Сидит на въезде в страну. Остальные «политзаключенные» уехали дальше в Вильнюс», — написал журналист в Telegram-канале.

Он также опубликовал фотографию, где Статкевич сидит в «серой зоне», не желая проходить пункт контроля с литовской стороны.

Появилось видео с помилованными Лукашенко заключёнными на пути в Литву
Сегодня, 11 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 52 заключённых, среди которых — оппозиционер Николай Статкевич и философ Владимир Мацкевич. Также белорусский лидер встретился с представителем президента США Джо Коулом. По итогам их переговоров Вашингтон снял санкции с авиакомпании Belavia — она сможет импортировать американские самолёты и рассчитывать на их техническое обслуживание.

Наталья Демьянова
