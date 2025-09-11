Сидит на границе уже два часа: Помилованный лидер оппозиции Белоруссии отказывается покидать страну

Помилованный белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич отказывается покидать Белоруссию. Он уже два часа сидит уже два часа сидит в нейтральной зоне на литовской границе, сообщил журналист Константин Придыбайло.

«Сидит на въезде в страну. Остальные «политзаключенные» уехали дальше в Вильнюс», — написал журналист в Telegram-канале.