Сидит на границе уже два часа: Помилованный лидер оппозиции Белоруссии отказывается покидать страну
Придыбайло: Помилованный Статкевич отказывается покидать Белоруссию
Обложка © Telegram / Придыбайло
Помилованный белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич отказывается покидать Белоруссию. Он уже два часа сидит уже два часа сидит в нейтральной зоне на литовской границе, сообщил журналист Константин Придыбайло.
«Сидит на въезде в страну. Остальные «политзаключенные» уехали дальше в Вильнюс», — написал журналист в Telegram-канале.
Он также опубликовал фотографию, где Статкевич сидит в «серой зоне», не желая проходить пункт контроля с литовской стороны.
Сегодня, 11 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 52 заключённых, среди которых — оппозиционер Николай Статкевич и философ Владимир Мацкевич. Также белорусский лидер встретился с представителем президента США Джо Коулом. По итогам их переговоров Вашингтон снял санкции с авиакомпании Belavia — она сможет импортировать американские самолёты и рассчитывать на их техническое обслуживание.