11 сентября, 14:51

Появилось видео с помилованными Лукашенко заключёнными на пути в Литву

Эйсмонт: Лукашенко помиловал 52 заключённых, исходя из принципов гуманизма

Помилованные президентом Белоруссии Александром Лукашенко 52 заключённых покинули территорию страны, их вывозят в Литву. Об этом сообщает проект «Пул Первого». Подчёркивается, что освобождение было подписано исходя из «принципов гуманизма».

Помилованные заключённые покидают Белоруссию. Видео © Telegram / ЖС Premium

«По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан», — заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По её словам, освобождённые лица были осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность, шпионаж и другие преступления.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, Белоруссия освободила 52 заключённых, в числе которых были оппозиционные деятели, участники протестов и иностранные граждане. Данный вопрос обсуждался на встрече Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом.

Полина Никифорова
