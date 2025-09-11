Появилось видео с помилованными Лукашенко заключёнными на пути в Литву
Эйсмонт: Лукашенко помиловал 52 заключённых, исходя из принципов гуманизма
Помилованные президентом Белоруссии Александром Лукашенко 52 заключённых покинули территорию страны, их вывозят в Литву. Об этом сообщает проект «Пул Первого». Подчёркивается, что освобождение было подписано исходя из «принципов гуманизма».
Помилованные заключённые покидают Белоруссию. Видео © Telegram / ЖС Premium
«По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан», — заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
По её словам, освобождённые лица были осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность, шпионаж и другие преступления.
Напомним, что сегодня, 11 сентября, Белоруссия освободила 52 заключённых, в числе которых были оппозиционные деятели, участники протестов и иностранные граждане. Данный вопрос обсуждался на встрече Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом.