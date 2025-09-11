Появилось видео с помилованными Лукашенко заключёнными на пути в Литву

Помилованные президентом Белоруссии Александром Лукашенко 52 заключённых покинули территорию страны, их вывозят в Литву. Об этом сообщает проект «Пул Первого». Подчёркивается, что освобождение было подписано исходя из «принципов гуманизма».

Помилованные заключённые покидают Белоруссию. Видео © Telegram / ЖС Premium

«По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан», — заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.